ПФР рассказал об индексации социальных выплат

29.01.2021, 11:28, Новости дня

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Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом РФ (ПФР), будут проиндексированы с 1 февраля.

«С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России. На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, на 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, по закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц).

Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал, проиндексированный размер с нового месяца составит 6424,98 рубля.

«Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Ранее Минтруд предложил увеличить выплаты ветеранам и кавалерам орденов.