В РФ выявили 19,2 тыс. новых случаев коронавируса

29.01.2021, 9:28, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлены 19238 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 19238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2799, Санкт-Петербурге – 2284, Московской области – 1044. Всего в стране выявлено 3813048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3255462 человек, из них 26204 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 534 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 72185 человек.

Накануне, 28 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19138. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 100.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.