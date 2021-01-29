ОАЭ и США начали совместные военные учения

29.01.2021, 11:28, Новости дня

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Совместные учения военных Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США «Железный союз 14» начались в пятницу на территории ОАЭ.

Как передает ТАСС со ссылкой на эмиратское информационное агентство ВАМ, в маневрах, которые будут проводиться в течение 10 дней, принимают участие сухопутные подразделения ВС двух стран.

Отмечается, что цель учений заключается в «обмене опытом, направленном на повышение боеготовности» военных двух стран, а также в расширении и укреплении отношений между ОАЭ и США.