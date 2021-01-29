 

ОАЭ и США начали совместные военные учения

29.01.2021, 11:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совместные учения военных Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США «Железный союз 14» начались в пятницу на территории ОАЭ.

Как передает ТАСС со ссылкой на эмиратское информационное агентство ВАМ, в маневрах, которые будут проводиться в течение 10 дней, принимают участие сухопутные подразделения ВС двух стран.

Отмечается, что цель учений заключается в «обмене опытом, направленном на повышение боеготовности» военных двух стран, а также в расширении и укреплении отношений между ОАЭ и США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Названо число погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в Москве

27.11 / Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

03.09 / Столтенберг призвал Россию к полному и прозрачному расследованию отравления Навального

10.01 / В третий круг турнира в Абу-Даби вышло две украинские теннисистки

26.10 / Зеленский требует достоверной статистики о количестве вылечившихся от COVID-19

23.08 / Власти Белоруссии потребовали снизить скорость интернета

01.01 / Инвестиционное соглашение ЕС и Пекина угрожает мечтам Байдена об антикитайском альянсе с Брюсселем

03.10 / Канада соберет группу экспертов для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране

07.07 / В Сочи заявили об отсутствии дефицита воды из-за жары

03.11 / Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска