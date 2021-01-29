 

Кэти Топурия опубликовала первый снимок с новорожденным сыном

29.01.2021, 11:26, Разное
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На прошлой неделе Кети Топурия во второй раз стала мамой – она сама подтвердила радостную новость, опубликовав снимок с ножками новорожденного сына. Неделю спустя солистка группы “А’Студио” поделилась первым совместным кадром с маленьким Адамом, подписав фотографию просто “Я тебя люблю”. Кети также воспитывает дочь Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом. У отца Адама – Льва Деньгова – есть также двое детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид. 

Напомним, бракосочетание пары состоялось 20 ноября прошлого года, но Топурия решила рассекретить это событие спустя время. 34-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в белоснежном платье, подчеркивающем ее интересное положение, а также демонстрирует помолвочное и обручальное кольца. Летом прошлого года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное.

О романе Кети и Льва Деньгова стало известно в 2019 году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 36 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд. 



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