Зеленский предложил сделать мем “фейспалм” логотипом “Батьківщини” из-за пяти референдумов Тимошенко

29.01.2021, 11:20, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение лидера партии “Батьківщина” Юлии Тимошенко провести референдум по пяти вопросам “политическим переобуванием”, которым партия занимается на протяжении 20 лет. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook 29 января.

“Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам или по скольких там. Думаю, мем “фейспалм” можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган “20 лет на рынке переобуваний”, – сказал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2741442226106136/

Зеленский выразил надежду, что таких депутатов будет в Верховной Раде как можно меньше.

“Не 450, а 300 [нардепов]. Этот закон в очереди. Мы также обещали и должны выполнить это. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто же присоединится к “Слуге народа”, чтобы это решение стало возможным?” – задался вопросом Зеленский.

Президент посоветовал гражданам Украины внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах в парламент.

Тимошенко 27 января анонсировала референдумы по вопросам энергетики, функционирования рынка земли в Украине, приватизации стратегической собственности, легализации марихуаны и игорного бизнеса. По ее мнению, в Украине приняли “плохой закон о референдуме”. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, поскольку закон предусматривает его проведение только с 2022 года.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины”) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

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