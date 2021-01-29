 

Цимбалюк: В моей личной истории любовных треугольников не случалось

29.01.2021, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский актер Тарас Цимбалюк, сыгравший в телесериале канала ICTV “Вскрытие покажет 2” отрицательного персонажа, в интервью, которое 28 января опубликовано на сайте “Факты”, заявил, что считает ненормальным доводить личные отношения до состояния, когда приходится врать и прятаться, как это происходит с его героем.

“В моей личной истории любовных треугольников не случалось. На самом деле я считаю, что это просто ненормально – доводить отношения до такого состояния, когда приходится врать, прятаться от кого-то. Поэтому для меня лучше всего вести себя так, чтобы избегать подобных ситуаций”, – заявил он.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Осенью 2020 года стал участником шоу “Танцы со звездами”, выбыв из проекта после шестого эфира по результатам зрительского голосования.

13 сентября во время третьего эфира Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко. Спустя несколько дней на своей странице в Instagram она заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с Антоненко еще не думали о покупке свадебных нарядов. “Тина начала составлять какую-то свою девчачью фабулу этого, компоновать, как она все это видит. Тогда я присоединюсь к этому со своей стороны. Мы хотим составить какой-то “костяк”, чтобы можно было это все обнародовать. Пока что мы не готовы это озвучить”, – заявил он тогда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / США без колебаний примут меры в связи с угрозами дипломатам в Ираке

17.10 / СМИ показали фото подозреваемого в убийстве учителя во Франции

28.07 / США назвали основной задачей Perseverance поиски следов жизни на Марсе

15.09 / Добровинский сыронизировал по поводу смены адвоката Ефремова

16.12 / Канадские ученые рассказали, что такое одиночество

28.12 / ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову из-за неявки прокуроров

16.12 / Эксперт: У нового посла США в Белоруссии позиция «хромой утки»

01.09 / Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

01.09 / Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО

01.07 / Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул “Спартак”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска