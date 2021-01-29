Цимбалюк: В моей личной истории любовных треугольников не случалось

29.01.2021, 11:20, Новости дня

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Украинский актер Тарас Цимбалюк, сыгравший в телесериале канала ICTV “Вскрытие покажет 2” отрицательного персонажа, в интервью, которое 28 января опубликовано на сайте “Факты”, заявил, что считает ненормальным доводить личные отношения до состояния, когда приходится врать и прятаться, как это происходит с его героем.

“В моей личной истории любовных треугольников не случалось. На самом деле я считаю, что это просто ненормально – доводить отношения до такого состояния, когда приходится врать, прятаться от кого-то. Поэтому для меня лучше всего вести себя так, чтобы избегать подобных ситуаций”, – заявил он.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Осенью 2020 года стал участником шоу “Танцы со звездами”, выбыв из проекта после шестого эфира по результатам зрительского голосования.

13 сентября во время третьего эфира Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко. Спустя несколько дней на своей странице в Instagram она заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с Антоненко еще не думали о покупке свадебных нарядов. “Тина начала составлять какую-то свою девчачью фабулу этого, компоновать, как она все это видит. Тогда я присоединюсь к этому со своей стороны. Мы хотим составить какой-то “костяк”, чтобы можно было это все обнародовать. Пока что мы не готовы это озвучить”, – заявил он тогда.

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