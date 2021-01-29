 

“Я могу ее назвать моей второй мамой!”. Успенская показала свою родственницу

29.01.2021, 11:20, Новости дня
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Российская певица Любовь Успенская 17 декабря в Instagram разместила архивное фото своей тети Лидии.

“Хочу поздравить с юбилеем мою родную тетю Лиду Мельник! Сегодня ей исполнилось 85. Я могу ее назвать моей второй мамой! Когда я в младенчестве лишилась матери, моя тетя, сама будучи кормящей мамой, кормила меня грудью. Дорогая моя, живи долго и здорОво! Люблю, ценю, уважаю! С наилучшими пожеланиями!. 

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Успенская рассказывала, что ее мать Елена Чайка умерла насильственной смертью.

Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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