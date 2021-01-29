Степанов заявил, что Минздрав верифицировал украинцев, которые будут вакцинированы от COVID-19 на первом этапе

29.01.2021, 11:20, Новости дня

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Минздрав Украины уже составил списки украинцев, которые будут вакцинированы от коронавируса на первом этапе кампании. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января на брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он заявил, что в Украине будут применять “исключительно безопасные вакцины”.

“На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни… Первый этап предусматривает доступ до вакцин 367 491 человека, эти все люди у нас полностью верифицированы. Это все работники мобильных бригад вакцинации, все медицинские работники, врачи, средний медперсонал, которые работают в учреждениях здравоохранения и оказывают помощь при COVID-19. Это все сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19 почти круглосуточно уже почти год. Это все сотрудники экстренной медпомощи, включая водителей; люди, пребывающие в специализированных учреждениях, интернатах или домах престарелых, работники этих учреждений, а также наши военнослужащие, включая военных Вооруженных сил Украины и Нацгвардию, которые участвуют в операции Объединенных сил на востоке Украины”, – сказал министр.

Степанов напомнил, что пять этапов вакцинации предусматривают бесплатный доступ к вакцине для всех граждан Украины. Он подчеркнул, что вакцинация начнется в феврале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что вакцинация будет проходить в пять этапов, планируют привить минимум 50% населения до 2022 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 29 января коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22 479 пациентов умерли, более 1 млн – выздоровели.

По данным ВОЗ на 26 января 2021 года, в мире 63 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин. В мире сделали уже более 86,4 млн прививок от коронавиурса, сообщило агентство Bloomberg.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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