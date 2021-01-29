Опубликованы фотографии прототипа Porsche 911 Safari

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29.01.2021, 11:16, Новости дня
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Пользователям стали доступны изображения концепта Porsche 911 Safari, который обладает увеличенным клиренсом и улучшенными арками.

В свою очередь, модель имеет усиленный передний бампер, который позволяет преодолевать более острые углы. Напомним, осенью минувшего года Porsche 911 Safari показали в качестве прототипа, тогда как теперь автомобиль смогли обнаружить на дорогах. Что касается салона, то здесь существенно уменьшили количество удобство, а также применили каркас безопасности.

Пока эксперты не готовы давать оценку тому, будет ли модель Porsche 911 Safari предложена в серийном исполнении. Остальные технические параметры и особенности спорткара озвучат в рамкам официальной презентации.



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