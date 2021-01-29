 

В РФ рынок электрокаров в 2020 году вырос в 2 раза

29.01.2021, 11:16, Новости дня
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Аналитики озвучили результаты по продажам электрокаров на российском рынке за 2020 год.

Указано, что в минувшем году удалось почти вдвое увеличить этот объем, о чем свидетельствуют показатели, озвученным Автостатом. Кроме того, на российском рынке за 2020 год продали порядка 687 новых машин, что на 95% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем ассортимент электрокаров существенно увеличился, что и отразилось на повышенном спросе на технику.

Самым продаваемым в РФ оказался японский электрокар Nissan Leaf, который выбрали 144 клиента, что на 10% превышает объемы за 2019 год. На второй строчке рейтинга оказался немецкий электрокар Audi E-Tron, проданный в количестве 134 машин. В тройке самых продаваемых электрических машин также значится модель Tesla Model 3, проданная в количестве 110 автомобилей.



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