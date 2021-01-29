Мнение: Китай спустил на воду 3-й УДК Type 075

29.01.2021, 11:10, Разное

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В Китае спустили на воду третий вертолетоносец/УДК проекта Type 075.

Второй УДК этого типа спустила на воду в апреле прошлого года https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html

Первый УДК был спущен в сентябре 2019-го года https://colonelcassad.livejournal.com/5302297.html

Темпы постройки конечно впечатляющие.



УДК это типа имеют водоизмещение до 40 000 тонн и могут нести до 30 различных вертолетов и различные БПЛА, в том числе и перспективные.



Также сегодня спустила на воду многоцелевой фрегат Type 054A/P для ВМС Пакистана.



Это уже 2-й фрегат этого типа, который Китай строит для Пакистана. Всего по контракту Китай построит для Пакистана 4 таких фрегата.

Сам фрегат представляет собой экспортную версию китайских фрегатов Type 054, которые Китай строил для своих нужд в 2008-2015 годах.

Цена за штуку – около 400 млн. долларов.

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