Ученые рассказали о косвенном доказательстве существования темной материи

29.01.2021, 11:06, Разное

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Ученые полагают, что им удалось найти косвенные доказательства существования темной материи. Сигналы, ранее полученные от группы нейтронных звезд, могут оказаться гипотетическими частицами аксионами, которые еще иначе называют «призрачными частицами» из-за их слабого взаимодействия.

Изучением сигналов, исходящих от группы нейтронных звезд под названием «Великолепная семерка», занимались сотрудники Лаборатории Беркли. Согласно стандартной теории они должны испускать рентгеновские лучи низкой энергии и ультрафиолетовое излучение. Но вместо этого было зарегистрировано избыточное количество высокоэнергетического рентгеновского излучения.

Эта аномалия, по мнению ученых, может служить косвенным доказательством существования гипотетических аксионов, которые иначе называют частицами «темной материи». Они позволяют решить множество теоретических проблем, например, объяснить, почему отсутствует сильное ядерное взаимодействие. Ведь эти «призрачные частицы» могут иметь очень малую массу, поэтому способны беспрепятственно проходить сквозь людей или даже планеты.

Стоит отметить, что сегодня в современной науке считается, что количество темной материи превосходит в несколько раз массу барионного вещества. Однако из-за слабого взаимодействия ученым не удается ее зафиксировать, поэтому данная материя остается существующей лишь в теории.

Источник: rossaprimavera.ru