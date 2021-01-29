 

Ученые: Ожирение снижает когнитивные способности

29.01.2021, 11:06, Разное
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Ученые из Университета Шеффилда заявили, что ожирение может снижать когнитивные способности человека. К такому выводу они прошли после проведения мультимодального нейровизуализационного исследования.
Лишний вес представляет собой дополнительную нагрузку на здоровье мозга, поэтому его наличие усугубляет болезнь Альцгеймера. Результаты проведенной научной работы показали, что ожирение делает нервную ткань более уязвимой. В то же время структура мозга сохраняется при сохранении нормальной массы тела в случае наличия легкой формы деменции.

В исследовании приняли участие 47 пациентов с болезнью Альцгеймера, 68 человек, у которых фиксировались легкие нарушения когнитивного характера, и 57 людей здоровых по данным показателям. Ученые анализировали результаты МРТ мозга испытуемых. У пациентов с легкой формой слабоумия они обнаружили положительную связь между присутствием лишних килограммов и объемом серого вещества, находящегося вокруг правого височно-теменного перехода. Это говорит о том, что ожирение способствует нейронной уязвимости у здоровых людей и тех, кто имеет небольшие нарушения.

Источник: medikforum.ru



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