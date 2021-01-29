Иосиф Пригожин назвал “ужасной” смерть актера Василия Ланового

29.01.2021, 11:06, Разное

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Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин назвал «ужасной» смерть народного артиста СССР Василия Ланового. Он выразил соболезнования родным и близким артиста, на фильмах с участием которого выросло целое поколение.

В ходе общения с журналистами Пригожин заявил, что Лановой был очень талантливым актером. Продюсер с ужасом понимает, что COVID-19 «косит всех без разбора». Супругу певицы Валерии трудно говорить на эту тему.

В посте в социальной сети Instagram Пригожин назвал Ланового символом отечественного кинематографа и импозантным красавцем. Он являлся кумиром для миллионов женщин.

Василий Лановой скончался вчера на 88-м году жизни, эту информацию подтвердила жена актера. 2 января артист получил положительный тест на коронавирус. Медики решили поместить актера под наблюдение, поскольку уже присутствовало поражение легких. 28 января состояние знаменитости внезапно ухудшилось: его перевели в реанимационное отделение и подключили под аппарат ИВЛ.