Каскад Верхневолжских ГЭС показал рекордную выработку в 2020 году
 

Каскад Верхневолжских ГЭС показал рекордную выработку в 2020 году

29.01.2021, 11:05, Новости
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Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» за 2020 год выработал рекордное количество электроэнергии – 2,1 млрд. кВт.ч, что на 70% выше среднемноголетних значений.

За 12 месяцев прошлого года Угличская ГЭС произвела 325 млн кВт⋅ч электроэнергии, выработка Рыбинской ГЭС составила 1805 млн. кВт⋅ч.

Выработка первого квартала 2020 года также была рекордной. Из-за аномально теплого осенне-зимнего периода приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышал среднемноголетние значения, в Рыбинское – в пять раз. Это были самые высокие значения для зимнего периода за всю историю работы гидроэлектростанций.

За второй квартал 2020 года выработки филиала в целом и отдельно каждой ГЭС превысили показатели аналогичного периода прошлого года в два раза. Рекордные значения выработки показали Каскад Верхневолжских ГЭС и Рыбинская ГЭС за шесть месяцев прошедшего года.

Выработки филиала в целом и каждой ГЭС в отдельности за период девяти месяцев 2020 года превысили прошлогодние показатели аналогичного периода в два раза.

Каскад Верхневолжских ГЭС показал рекордную выработку и за одиннадцать месяцев 2020 года – 1956 млн. кВт⋅ч, превысив достижение 2017 года – 1954 млн. кВт⋅ч.

8 декабря, в день 80-летия Уличской ГЭС, Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 2 млрд. кВт⋅ч. Это наибольшая выработка в течение года за всю историю эксплуатации ГЭС.



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