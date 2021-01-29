 

Автобус из Махачкалы влетел в отбойник под Тамбовом

29.01.2021, 10:52, Разное
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Поздним вечером 28 января на 409-м километре трассы Р-22 “Каспий” в Никифоровском районе Тамбовской области пассажирский автобус, следующий по маршруту из Махачкалы в Москву, врезался в отбойник, передает Пятый канал. На кадрах с места ДТП видно, что транспортное средство получило сильные повреждения. Сообщается о четырех пострадавших, среди которых водитель. По предварительным данным, причиной аварии мог послужить гололед.



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