Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового

29.01.2021, 10:52, Разное

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Василий Лановой был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы, отметил председатель ГД. Он напомнил о работах артиста в фильмах “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Дни Турбиных”. Созданные им образы навсегда останутся в памяти миллионов поклонников, сказал Володин.

“Легендарный фильм “Офицеры” с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память”, – приводит слова спикера пресс-служба ГД.

Василий Лановой умер вечером 28 января. В начале месяца у актера диагностировали COVID-19. Накануне его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер родился в январе 1934 года в Москве. В 1957 году окончил Театральное училище им. Б Щукина. Служил в театре имени Вахтангова. Он исполнил роли в фильмах “Война и мир”, “Семнадцать мгновений весны”, “Офицеры” и других картинах, полюбившихся многим поколениям зрителей.

Василий Лановой награжден ореном “За заслуги перед Отечеством” III и IV степеней, орденом Андрея Первозванного, является Героем Труда Российской Федерации.