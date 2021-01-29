Великобритания начала массовую выдачу виз жителям Гонконга

29.01.2021, 10:34, Новости дня

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Гонконгцы, имеющие британские национальные заграничные паспорта, могут подать заявление на получение визы Великобритании, что в итоге позволит им получить гражданство этой страны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон приветствовал эту систему, заявив, что испытывает гордость за эту идею, передает The Guardian.

«Поступая таким образом, мы уважаем наши глубокие исторические связи и дружбу с народом Гонконга, и мы отстаиваем свободу и автономию – ценности, которыми дорожат как Великобритания, так и Гонконг», – добавил он.

По официальным оценкам, за пять лет в Великобританию из Гонконга смогут приехать порядка 1 млн человек.

Всего же почти 3 млн гонконгцев и их иждивенцев будут иметь право приехать в Британию и подать заявление на получение полного гражданства.

Ранее китайские власти сделали Британии серьезное представление в связи с высказываниями главы британского МИД Доминика Рааба в поддержку антиправительственных активистов в Гонконге, передает «Московский комсомолец».

«Великобритания должна уважать суверенитет КНР и перестать вмешиваться в дела Гонконга», – заявляла официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Рааб тогда заявил, что Китай ведет наступление на права гонконцев, задерживая активистов. Он отметил, что Британия «не отвернется от жителей Гонконга», а многие из них смогут получить визы для работы в Соединенном Королевстве, либо британское гражданство по упрощенным процедурам.

Между тем стало известно, что Гонконг впервые столкнулся с убылью населения.