ОДК впервые испытала отечественный двигатель для легких вертолетов

29.01.2021, 10:34, Новости дня

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, который планируется устанавливать на Ка-226Т и «Ансат-У», сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

«Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в РФ серийный двигатель для легких вертолетов, таких как «Ансат-У» и Ка-226Т», – передает РИА «Новости» слова Сердюкова.

В госкорпорации уточнили, что не имеющая аналогов в РФ силовая установка была успешно запущена на испытательном стенде «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге. Сертификат типа на ВК-650В планируется получить в 2023 году, напомнили в госкорпорации.

Специалисты ОДК в ходе первого запуска оценили ключевые параметры ВК-650В и отладили совместную работу двигателя с системами стенда. По результатам испытаний на стендах и автономных установках будет подтверждена возможность применения силовой установки на вертолете для перехода на следующий этап испытаний.

ВК-650В имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил и предназначен для легких вертолетов Ка-226Т. Версии двигателя можно будет ставить на вертолеты «Ансат-У», VRT-500 и зарубежные легкие вертолеты. Новый двигатель примерно на 12% напечатан на 3D-принтере. В создании силовой установки участвуют «ОДК-Климов», ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, УМПО, ПК «Салют», ММП им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий.

Напомним, в августе заместитель генконструктора ОДК по НИР Дмитрий Карелин сообщил, что корпорация предлагает новый газотурбинный двигатель ТВ7-117 для установки на перспективный палубный вертолет «Минога».