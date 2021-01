Великобритания запретила въезд из ОАЭ, Бурунди и Руанды из-за распространения мутировавшего коронавируса

29.01.2021, 10:26, Новости дня

Великобритания запретила въезд в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, Бурунди и Руанды. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта страны от 28 января.

Запрет введен из-за распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке, В министерстве предполагают, что мутировавший вирус попал в указанные страны.

Запрет не касается граждан Британии и Ирландии, а также иностранцев с правом на проживание в стране. Они в случае пребывания из указанных стран обязаны уйти на десятидневную самоизоляцию. Отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.

Британским гражданам, которые в настоящее время находятся в ОАЭ, напомнили о непрямых коммерческих авиарейсах, чтобы вернуться в Великобританию.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс добавил в Twitter, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажиры заплатят штраф в 500 фунтов стерлингов ($685).

Passengers must still have proof of a negative test and completed Passenger Locator Form before arrival – or could otherwise face a £500 fine for each. 3/3

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 28, 2021

По информации британской исследовательской организации OAG Aviation Worldwide Ltd, которая обрабатывает данные об авиаперелетах, Дубай – Лондон стал самым загруженным международным маршрутом в январе 2021 года.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном отчете, который опубликован 27 января, сообщила, что “британский” штамм коронавируса обнаружили уже в 69 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

