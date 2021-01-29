Ученые выяснили, влияют ли УФ-лампы в маникюрных салонах на риски онкологических процессов

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29.01.2021, 10:12, Разное
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Исследователи обнаружили, что частое ультрафиолетовое излучение повышает риски злокачественных новообразований кожи. Они рассказали, оказывают ли влияние уф-лампы в маникюрных салонах на здоровье людей.
Специалисты напомнили, что ультрафиолетовые лучи способны проникать в кожу очень глубоко и могут повреждать коллаген, главный элемент соединительной ткани и эластин. Ученые Университета Джорджии Риджентс в Огасте узнали, что есть взаимосвязь между лампами, которые используют в маникюрных салонах, и возникновением онкологии, но она не так сильна. Были проверены 17 ламп из 16 салонов с разной мощностью и количеством излучения.

Результаты опубликовали в издании JAMA Dermatology, где объяснили, что нужно несколько посещений салона, чтобы вызвать кожные повреждения. Люди, которые посещают маникюрные салоны, подвержены влиянию ультрафиолетовых ламп на короткий период, чтобы сушить лак.

Мелисса Пилианг, дерматолог из клиники Кливленда в США, сообщает, что клиентам, которые делают ногти раз в неделю и держат руки в лампе 10 минут, стоит волноваться о своем здоровье. Если же люди посещают салон несколько раз за год, то риски появления рака не очень высоки. Ученые советуют пользоваться солнцезащитным кремом перед посещением маникюрных салонов, чтобы уменьшить риски появления онкологических процессов кожи и ее старения.

Источник: ufacitynews.ru



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