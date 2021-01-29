 

Татьяна Буланова впервые в жизни порыбачила в Карелии

29.01.2021, 10:12, Разное
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Российская певица Татьяна Буланова поделилась ощущениями от своей первой в жизни рыбалки. С бывшим мужем Владимиром Быстровым они отправились отдыхать в Карелию.
На странице исполнительницы в Instagram появился фотоснимок с рыбалки. На нем Татьяна Буланова расположилась на снегу вместе с экс-игроком футбольного клуба «Зенит» Владимиром Быстровым, демонстрируя свежевыловленную рыбу. Певица отметила, что это была первая в ее жизни рыбалка.

По словам Татьяны Булановой, с друзьями в Карелии они наловили не менее 10 килограммов окуней. Улова могло быть больше, но маленькую рыбу они отпускали. При этом местные жители говорили, что им крупно повезло, ведь обычно здесь не удается поймать так много рыбы.

Подписчики Татьяны Булановой удивились, что певица практикует такой необычный досуг. Они посоветовали ей исполнить музыкальную тему, подходящую для рыбалки. Некоторые пользователи Сети отметили, что с талантом рыбной ловли артистка не пропадет.

Источник: www.spb.kp.ru



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