Смартфон Samsung Galaxy A52 5G показали на рендере

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29.01.2021, 10:12, Разное
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Смартфон Samsung Galaxy A52 5G с обновленным блоком камер засветился на рендерах. Отмечается, что девайс будет иметь среднюю цену. Информацию предоставил известный инсайдер Эван Бласс.
На рендере представлена версия Samsung Galaxy A52 с поддержкой сетей пятого поколения. Не исключает, что модификация с 4G будет иметь несколько другой внешний вид. На обнародованном снимке представлен смартфон в черном цвете, но уже известно, что новинка поступит на рынок в белом и синем вариантах корпуса.

Диагональ дисплея Galaxy A52 составит 6,5 дюйма. В верхней части экрана на передней панели по центру будет располагаться фронталка. Что касается основной камеры, то она получила четыре основных датчика и светодиодную вспышку.

Samsung Galaxy A52 станет функционировать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G или 750G. Разрешение основной камеры в гаджете составит 64 Мп, объем ОЗУ 6 или 8 Гб, ПЗУ 128 или 256 Гб. Пользователь получит из коробки смартфон с операционной системой Android 11.

Источник: www.gizmochina.com



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