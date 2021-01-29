Володин назвал самый важный закон января

29.01.2021, 9:08, Разное

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Наиболее важным Володин назвал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Спикер напомнил, что договор истекал 5 февраля текущего года.

“Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу”, – указал председатель ГД.

Продление договора стало возможным благодаря президенту России, который долгое время вел эту работу, подчеркнул спикер. Соглашение позволяет предотвратить гонку вооружений, что важно не только для отношений России и США, но и всего мира, убежден Володин.

По итогам января председатель ГД отметил работу комитета по международной политике. “За оперативную подготовку заявления Государственной Думы “Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире”, а также за работу по отстаиванию интересов России в рамках ПАСЕ”, – приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, несмотря на попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ, их удалось сохранить, а вице-спикер ГД Петр Толстой избран зампредседателя ассамблеи. Кроме того, наша делегация добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, инициированного Украиной, напомнил председатель Государственной Думы.

Наиболее активными парламентариями спикер назвал члена фракции “Единая Россия” Галину Данчикову, коммуниста Сергея Гаврилова, либерал-демократа Сергея Натарова и эсера Олега Нилова.

Весенняя сессия Госдумы открылась 19 января. Депутаты продолжают реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии. Также парламентарии рассмотрят вопросы по развитию IT-отрасли в России, включая законопроекты о защите персональных данных и цифровой валюте.