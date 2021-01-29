Умер изучавший озоновые дыры химик

29.01.2021, 9:18, Разное

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В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый химик из Нидерландов Пауль Крутцен, передает Life.ru. Ученый получил Нобелевскую премию после того, как открыл разрушающий эффект оксидов азота, который они оказывают на озоновый слой Земли. Он проработал в Обществе научных исследований имени Макса Планка на протяжении двух десятков лет. Коллеги отметили, что личность Куртцена повлияла не только на этот научный институт, но и на растущие поколения молодых ученых.