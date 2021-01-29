 

Умер изучавший озоновые дыры химик

29.01.2021, 9:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый химик из Нидерландов Пауль Крутцен, передает Life.ru. Ученый получил Нобелевскую премию после того, как открыл разрушающий эффект оксидов азота, который они оказывают на озоновый слой Земли. Он проработал в Обществе научных исследований имени Макса Планка на протяжении двух десятков лет. Коллеги отметили, что личность Куртцена повлияла не только на этот научный институт, но и на растущие поколения молодых ученых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / 18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

05.01 / Мнение: Переход

08.12 / Максим Галкин с детьми напугал до ужаса Пугачеву чучелом из фильма «Крик»

11.08 / Вместе добьемся освобождения коллег

24.10 / «Люди в погонах всегда стоят дороже»

11.11 / Мнение: Плоды победы

30.09 / Освободите заложника!

24.06 / Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

11.12 / Москалькова о работе российской правозащиты: Помощь получили миллион граждан

20.08 / Мнение: Митинги за Лукашенко 19.08.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска