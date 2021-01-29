Пушков объяснил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ

29.01.2021, 9:21, Новости дня

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий РФ в ассамблее. По его словам, такое поведение представителей Украины уже стало привычным, они делают это от злости и бессилия.

«Время идет – ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», – отметил сенатор в Telegram.

Накануне депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердили в полном объеме полномочия российской делегации на зимней сессии. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали Ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ей не будут предоставлены права в полном объеме.

Напомним, глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева накануне выступила с инициативой оспаривания полномочий делегации России. Запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций. Вопрос был передан для рассмотрения в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.