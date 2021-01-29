Киркоров сказал, кого хочет видеть на «Евровидении» от России

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29.01.2021, 9:21, Новости дня
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Певец Филипп Киркоров заявил, что хотел бы видеть группу Little Big на конкурсе «Евровидение» от РФ в 2021 году, так как является фанатом этих музыкантов.

Киркоров, который в этом году стал продюсером молдавской участницы «Евровидения» Натальи Гордиенко, отметил, что «по условиям конкурса, страны могут сами выбирать – оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году или выбирать нового», передает РИА «Новости».

«Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга», – сказал он.

Певец верит, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».

Напомним, российская панк-рейв группа Little Big в мае 2020 года должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

При этом музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале «Евровидения», набрав свыше 134 млн просмотров.



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