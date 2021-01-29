В Белом доме заявили о «несдержанности» Байдена по вопросам России

29.01.2021, 9:21, Новости дня

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Президент США Джозеф Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента РФ Владимира Путина и действий Москвы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заявила, что «у президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора», передает РИА «Новости».

«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», – добавила она.

Напомним, телефонный разговор президентов РФ и США состоялся во вторник.

Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.