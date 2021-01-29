 

За сутки в Украине подтвердили почти 5,2 тыс. случаев COVID-19

29.01.2021, 9:04, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили почти 5181 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 29 января.

Среди заболевших 218 детей и 212 медиков.

За сутки умерло 128 пациентов с коронавирусом, выздоровело 11 310 заболевших, госпитализированы 1916 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 211 593 человек, 22 479 пациентов умерли, 1 003 341 – выздоровели.

В Украине за прошлые сутки провели 44 143 тестирования на коронавирус, в частности 24 769 – методом ПЦР и 19 374 – методом ИФА. С начала эпидемии в стране сделали 6,2 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), в Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/865810577295272

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили почти у 101,5 млн человек, умерло 2 млн 191 тыс. заболевших, 56 млн выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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