В Швейцарии раздавили бульдозерами 2 тонны российских молокосодержащих сыров

29.01.2021, 9:31, Разное

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Швейцарские таможенники задержали российский грузовик, который пытался проехать мимо пограничного блокпоста.

В контейнере оказались 2 тонны молокосодержащих продуктов, произведённых по технологии сыра и почти 599 литров концентрата молока, идентичного натуральному.

Российские продукты оказались в продовольственных санкционных списках Швейцарии и были выгружены на землю. После этого пограничники приняли решение вызвать бульдозер для уничтожения конфиската.

На инцидент отреагировал МИД России. Мария Захарова назвала акт уничтожения пищевой продукции варварством со стороны Швейцарии.

– Это просто немыслимо, уничтожать еду! Вы столько голодных могли накормить нашими молокосодержащими продуктами. С таким варварским отношением нам придется пересмотреть политику экспорта наших продовольственных товаров в Швейцарию, посмотрим, что ваши жители будут есть, — заявила официальный представитель МИД.

Тем временем на месте, где были уничтожены российские продукты, начали прорастать пальмы. Местные биологи ищут причины такому редкому явлению для альпийской местности.

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