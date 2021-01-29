В Гражданском кодексе появится статья, регламентирующая понятийные отношения между людьми

29.01.2021, 9:21, Разное

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В Государственной думе приняли поправки в Гражданский Кодекс.

Согласно одной из них, будет регламентироваться набор понятийных взаимоотношений между людьми, помогающий решить спорные моменты, ссылаясь на наиболее авторитетное мнение.

Из текста документа следует, что старший по городу или региону должен составить перечень необходимых понятийных правил, которые не должны противоречить текущему законодательству и которым обязан подчиняться гражданин, если он не имеет других авторитетных связей. В случае, если у гражданина таковые есть, то он должен обратиться к этим персонам за уточнением понятийных правил, самостоятельно согласовав их между собой. После чего должен получить специальный перечень документов, доказывающих это, подать их в МФЦ, и через несколько суток на сайте Госуслуг увидеть новый перечень понятийных правил, которым он должен подчиняться.

За нарушение понятийных правил к гражданину будут применяться административные, уголовные или понятийные санкции, в зависимости от кого, как это ему регламентировал авторитет.

– Хорошая статейка, надо сказать. Благодаря ей теперь получится законно регулировать правила поведения человека, если их невозможно трактовать законом. Я вот в своём городке введу понятийный запрет о том, что нельзя смотреть неправильные фильмы или фильмы, принижающие достоинства нашей державы на протяжении всей истории и их авторитетов. А также запрещу голословно, в интернете или даже в мыслях критиковать или оскорблять верховного авторитета страны, – высказал корреспондентам Сергей Собянин свое мнение о новой статье.

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