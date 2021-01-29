Учёные ожидают 23 мутации коронавируса в год

29.01.2021, 9:22, Разное

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Ученые из Германии прогнозируют, что в год будут появляться 23 мутации коронавируса SARS-CoV-2. Они вызваны ошибками при постоянном копировании генетических данных.

Научные сотрудники из Университетской клиники Йены провели сравнительный анализ выборки образов SARS-CoV из различных последовательностей. В рамках исследования они хотели выяснить, в каком количестве могут прогрессировать мутации COVID-19. В геноме вируса присутствует порядка 30 тысяч оснований. Ученые уверены, что в год будут появляться больше двух десятков мутаций, например, в ФРГ уже циркулируют восемь.

По словам ученых, каждую неделю они намерены секвенировать минимум 24 случайно выбранных образца коронавируса из Тюрингии, где последнее время были выявлены четыре новых штамма. Вся информация будет вноситься в международный реестр, такие действия помогут вовремя выявить разновидности SARS-CoV-2 и осуществлять контроль за их дальнейшим распространением.

Источник: ufacitynews.ru