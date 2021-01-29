Четыре года Олег Карин из «Ландыша серебристого» воспитывал не своего ребенка

29.01.2021, 9:22, Разное

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Российский актер из фильма «Ландыш серебристый» Олег Карин в ток-шоу узнал, что четыре года воспитывал чужого ребенка. Артист сдал ДНК-тест, не подтвердивший его родство с дочерью экс-возлюбленной Виктории Ахмадулиной.

Звезда сериала «Высший пилотаж» старается держать в тайне подробности личной жизни. Было известно, что у него имеется дочь Алисия от Виктории Ахмадулиной. А также то, что он возлюбленную бросил ради модели Анастасии Симоненко, его бывшей девушке это не особо понравилось.

Тогда Виктория Ахмадулина позвала его в передачу «На самом деле», чтобы тот прошел детектор лжи. Но в итоге все обернулось для нее не в лучшую сторону. ДНК-тест показал, что ее дочь была не от Олега Карина, а она «нагуляла ее», отметила Анастасия Симоненко, которая и порекомендовала актеру сдать анализы. Модель сразу заметила, что дочь была не похожа на артиста.

Стоит отметить, что ранее у покойного актера Андрея Краско родилась дочь от петербургской певицы Анны. Она утверждала, что встречалась с ним на протяжении долгих лет. Но в свете новых обстоятельств родные Краско могут тоже потребовать пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить родство.

Источник: teleprogramma.pro