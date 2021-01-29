Яна Рудковская похвасталась роскошным офисом

29.01.2021, 9:22, Разное

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Популярный российский продюсер Яна Рудковская показала подписчикам свой роскошный офис. Знаменитость очень много работает, поэтому большую часть времени проводит в кабинете. Его она сделала максимально удобным и красивым.

Яна Рудковская является музыкальным продюсером, также она помогает создавать ледовые шоу, участвует в постройке ледового дворца, занимается спортивной академией своего мужа. В описании к публикации Рудковская заявила, что в будущем ее команда порадует всех новыми треками, клипами и проектами. К тому же для спортсменов и артистов готовятся коллаборации с крупнейшими мировыми и отечественными брендами.

На обнародованных фото продюсер запечатлена в своем просторном кабинете. Рудковская решила показать фолловерам несколько ракурсов помещения, которое имеет большие окна и многометровые потолки. Изначально может показаться, что офис похож на музей, поскольку присутствует лепнина и барельефы, золотые ленты, весит хрустальная люстра.

Одна из стен выделена под кубки, статуэтки и различные награды. Также есть место, где размещены все глянцевые обложки, на которых Рудковская когда-либо появлялась вместе с супругом Евгением Плющенко и сыном Александром.

Преданные поклонники Яны Рудковской пришли в восторг от увиденного. В то же время нашлись и те, кто снова обвинил продюсера в намеренной демонстрации роскоши.