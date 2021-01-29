 

Автобус Махачкала – Москва попал в ДТП под Тамбовом

29.01.2021, 9:20, Новости дня
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Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом на трассе Р-22 «Каспий» в Никифоровском районе вблизи села Дмитриевка. В результате аварии пять человек, включая ребенка, получили травмы, сообщил руководитель пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев.

«Столкновение автобуса с муковозом, который из-за пробки на трассе начал притормаживать, произошло ночью в Никифоровском районе на 409-м км трассы Р-22 «Каспий». Это рейсовый двухэтажный автобус, который следовал в Москву из Махачкалы. В момент ДТП в нем находилось около 20 человек», – передает ТАСС слова Конышева.

По его словам, основной удар пришелся на кабину автобуса, в связи с чем его водитель получил серьезные травмы. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира, включая одного ребенка, все они госпитализированы в городскую больницу Тамбова. «Остальных пассажиров забрал следующий рейсовый автобус», – сказал Конышев.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в аварии с автобусом погиб один мужчина, трех женщин доставили в больницу. Еще двух отпустили на амбулаторное лечение.



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