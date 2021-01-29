Ефремов рассказал подробности жизни в колонии

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29.01.2021, 9:20, Новости дня
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками, творческих планах, новой работе и допущенных ошибках в сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

В интервью газете «Коммерсант» он сообщил, что живет в приемлемых условиях. Ефремов пошутил, что работает «Зевсом, укрощает молнии». Он трудится на швейном производстве и много читает. 

По его словам, соседи по камере, «достойные и правильные мужики», которым довелось оступиться. Журналисты также спросили актера о том, сожалеет ли он о сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. «Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось», – добавил Ефремов.

Ефремов сообщил, что у него есть возможность заниматься творчеством, но он ее не реализует. Пока досуг он занимает чтением. Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжать свою актерскую деятельность после выхода на свободу.

«Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику», – пошутил Ефремов.

Ранее Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором сообщил, что вряд ли сможет после трагедии быть актером.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. 



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