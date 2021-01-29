В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы

29.01.2021, 9:20, Новости дня

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Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы, сообщил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

Эллеманн-Йенсен отметил в статье для издания Berlingske обновленные и хорошо обученные сухопутные силы России, показавшие свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

Экс-министр также указал, что РФ остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу.

Однако, на его взгляд, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.

Ранее бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У (президента РФ Владимира) Путина была только одна проблема: РФ больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у РФ не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу».

В РФ поспорили с этим мнением.