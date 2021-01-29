Мнение: Все, как Хиллари завещала: ВНУТРЕННИЕ ТЕРРОРИСТЫ РОССИИ

29.01.2021, 9:14, Разное

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Итак, у нас тут 31-го января планируется еще один выход хомяков. Правда, судя по недавним посадкам, задержаниям и арестам, причем не сколько т.н. "лидеров протеста" (Яшина не взяли, что намекает), сколько боевых тик-токеров и других особо буйных дебилов – кажется дураков станет сильно меньше. Но, как обычно, интересует другое. Вот, например, восторженные товарищи мне постоянно теперь доказывают, что их не интересует Америка. Когда про Теслу мне орать – интересует, а когда в США сейчас сажают трампистов на бутылку провосудия – внезапно нет. Но, нет, друзья – за ЛИДЕРОМ МИРА надо следить. А там – прекрасное.

Цитирую Марию Бутину, кто разбиралась в вопросе, и даже, напомню, сидела в США: "внутренний терроризм – это деятельность, которая "является нарушением уголовного законодательства США или любого штата или другого подразделения США и имеет целью запугать или принуждать гражданское население, повлиять на политику правительства путем запугивания или принуждения или повлиять на поведение правительства путем массового уничтожения, убийства или похищения".

И, ой!

Что сейчас призвал Навальный и его кодла? Правильно: отпустить Навального, который должен сидеть. Что это значит? Правильно: "имеет целью запугать гражданское население и повлияеть на политику правительства путем запугивания".

Итак. Все, кто на прошлой неделе писал, что надо выходить и те, кто вышел – согласно новому определению США – внутренние террористы. Заметьте – не борцы, не оппозиционеры, не несогласные – а террористы. Как тебе такое, Илон Маск? Впрочем, это еще не все.

Хиллари Клинтон назвала всех сторонников президента Трампа "внутренними террористами". В своей колонке в "Вашингтон пост" она предлагает изменить законы страны и штатов так, чтобы они были заточены против "белых супремасистов".

Задорная статья в журнале "Форбс" грозит уничтожить репутацию тех фирм, которые осмелятся взять на работу сторонников бывшего президента: "Только попробуйте нанять кого-нибудь из этих выдумщиков-трампистов, и "Форбс" заявит, что все, что говорит ваша компания, — это ложь… Хотите, чтобы самое влиятельное бизнес-издание в мире относилось к вам как к водовороту дезинформации? Валяйте, нанимайте".

Старейший и интеллигентнейший журнал The Atlantic задается раздумчивым вопросом "Что нам делать с трампистами?" Ответ прост — автор предлагает силовикам найти и надолго посадить в тюрьму всех участников протестов — "от накачанных парней до бабулек, делавших селфи".

Вот так вот. Цитадель демократии, Сияющий Град на Холме и т.д. и т.п.

Как уже говорил – мне неинтересно спорить с сектантами, которые мне рассказывают, что их не интересует происходящее в США. Меня интересует. Я хочу, может быть, перенять передовой опыт? В конце-концов США же призывают освободить Навального? Ну, давайте – разбираться в предмете, как в нормальных странах? Или США – не нормальная страна?

Просто – пардон, все просто.

Демократия сегодня по факту осталась только в России. Везде в "золотом миллиарде" это дело превращается в фашизм, с прицелом на нацизм. Или в виде массового террора.

Выбирайте, хомячки.

Впрочем, пока у меня в списках т.н. борцов – очень романтичные и наивные персонажи, отупевшие за границей придурки, тик-токеры в коротких носочках, продажные навальные и тупые зажравшиеся местные балбесы. Лениных нет от слова совсем. Максимум есть "Ленины" – но эти получат от Лены – хоть мамы, хоть жены – ремня уже 31-го. А может и дубинкой, а потом срок.

Добро пожаловать.

Счастья вам.