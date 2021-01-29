 

«Три комнаты дворца в Геленджике принадлежат Семёну Слепакову» – На YouTube вышло новое расследование Навального

29.01.2021, 9:11, Разное
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На популярном видеохостинге YouTube Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал новое расследование о так называемом «дворце Путина» на мысе Идокопас.

Во второй серии авторы показали путём 3D-визуализации апартаменты известного комика Семёна Слепакова, названного в фильме приёмным сыном Путина.

– Первые мысли о второй серии расследования посетили меня, когда самолёт кружил над Внуково, но поскольку фигурантов много, я думал, кому именно посветить вторую серию. И уже в СИЗО я понял, что начинать нужно со Слепакова, по сути такого же коррупционера как Путин, но маскирующегося под либерала, – передал общественности слова Алексея Навального его адвокат.

В расследовании говорится, что общая площадь владений Слепакова составляет 500 квадратных метров, при этом он вправе пользоваться всеми помещениями «дворца», кроме спальной, склада для грязи и золотого унитаза Путина. Для комика в 2016 году на деньги «Газпрома» была сооружена студия звукозаписи. В его личном распоряжении также находятся танцпол, зал игровых автоматов и склад клюшек площадью 18 квадратных метров. Также в доме хранится золотая гитара с личной подписью Владимира Путина, Алексея Миллера и Германа Греф.

Примечательно, что вся собственность Слепакова, по мнению авторов фильма, оформлена на его школьного приятеля из Пятигорска Армена Вазгеняна.

За первые 8 часов новое расследование ФБК набрало 10 миллионов просмотров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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