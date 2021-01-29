Sony представила новую флагманскую камеру A1

29.01.2021, 8:38, Новости дня

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Японская компания Sony представила новую модель флагманской фотокамеры А1, на которой можно также снимать высококачественное видео. Скорость составляет 30 кадров в секунду.

Как сообщает разработчик, в аппарате установлена полнокадровая матрица на 50 Мп. Видео можно снимать с разрешением 8К, не снижая скорость. Базовая цена данного устройства составляет 6500 долларов США.

Однако пользователь может также воспользоваться механическим затвором, с которым скорость съемки снижается до 10 кадров в секунду. Слайд-шоу получится прекрасное, говорят специалисты. И всегда можно будет выбрать наилучший ракурс с людьми, которые не умеют позировать перед объективом. В общем, о качестве можно не беспокоиться.