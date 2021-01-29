 

В компании AMD рассказали, когда закончится дефицит чипов для игровых приставок

29.01.2021, 8:38, Новости дня
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С важным сообщением выступила гендиректор компании AMD Лиза Су. По ее словам, дефицит современных чипов для новых игровых приставок будет ощущаться еще, как минимум несколько месяцев.

Дефицит удастся преодолеть не раньше лета текущего года, уточнила она. Вероятно, это будет уже второе полугодие. Речь идет о выпуске как Xbox Series X и S, так и о PlayStation 5 и персональных компьютерах игрового класса.

Напомним, что несколько месяцев назад на рынок вышло новое поколение игровых приставок, которые тут же стали острым дефицитом. В результате спекулянты перепродают их в несколько раз дороже. Причиной нехватки товаров у официальных продавцов является малое количество выпускаемых для консолей чипов.



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