Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

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29.01.2021, 8:26, Новости дня
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Нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен умер в возрасте 87 лет, сообщило Общество научных исследований имени Макса Планка, в Институте химии которого работал ученый.

«[Мы] очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка», – передает ТАСС сообщениt организации.

Крутцен исследовал озоновые дыры в атмосфере. Он обнаружил, что оксиды азота разрушают слой стратосферного озона, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В 1995 году за это открытие он совместно с Марио Молиной (1943-2020) и Роуландом Шервудом (1927-2012) получил Нобелевскую премию по химии.

В 1999 году Крутцен был избран иностранным членом Российской академии наук.



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