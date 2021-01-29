Арестован напавший на полицейских во Владивостоке мужчина

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29.01.2021, 8:26, Новости дня
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Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции во Владивостоке 23 января, мужчина явился с повинной, информирует краевое управление Следственного комитета.

В сообщении на сайте СК указывается, что «суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти (…) во время несанкционированной демонстрации меру пресечения в виде заключения под стражу».

По версии следствия, 23 января во время пресечения несанкционированного митинга во Владивостоке 39-летний фигурант несколько раз ударил полицейских, исполнявших свои служебные обязанности, после чего скрылся.

Мужчину объявили в розыск, позже он явился к следователям с повинной. Адвокат фигуранта заявил, что тот публично извинился перед полицейскими.

Ранее суд арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.



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