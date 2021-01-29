 

Гривна немного укрепилась к евро

29.01.2021, 7:48, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 января.

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 28,17 грн/$ до 28,19 грн/$.

К евро украинская валюта укрепилась на две копейки – с 34,12 грн/€ до 34,10 грн/€.

Гривна к российскому рублю укрепилась с 3,72 грн за 10 руб. до 3,69 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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