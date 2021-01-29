 

WhatsApp потребует биометрические данные для запуска

29.01.2021, 7:44, Новости дня
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Разработчики мессенджера WhatsApp снова удивили своих пользователей. Теперь они начали требовать биометрической идентификации для входа в аккаунт. Новая функция настроена для работы по умолчанию.

При этом скан отпечатка пальца или «фейсконтроль» придется проходить как владельцам мобильных устройств, так и на персональных компьютерах, отмечают специалисты. Единственный способ избежать этого – вообще отключить биометрию на гаджте.

По словам экспертов, WhatsApp действительно желает повысить безопасность общения для своих клиентов. Однако последние действия весьма неуклюжи, что вызывает справедливые нарекания со стороны обычных пользователей. Напомним, что многие из них уже перешли на другие мессенджеры.



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