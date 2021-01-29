 

В РФ подешевели iPhone 12

29.01.2021, 7:44, Новости дня
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Как и предполагалось, цены на iPhone 12 в российских магазинах снизились. Источники сообщают о падении стоимости базовой версии аппарата сразу на 20%.

Если версию с объемом памяти в 64 Гб поначалу предлагали за 80 тыс. рублей, то теперь на ценнике стоит число 65 тысяч. При этом гаджет обладает хорошей автономностью, в нем установлен OLED-экран и использован фирменный процессор А14, выпущенный на производственных мощностях Apple.

Впрочем, отличный одиннадцатый iPhone можно купить уже за 49 тысяч рублей. Почувствует ли разницу обычный потребитель? Об этом риторически спрашивают эксперты. Ведь аппарат-то не особо эволюционировал по сравнению с предыдущей линейкой. В этом и главная причина столь быстрого снижения цен на версии двенадцатого поколения.



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