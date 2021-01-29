 

Камера Instagram может следить за пользователями

29.01.2021, 7:44, Новости дня
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И камера, и микрофон могут использоваться для слежки пользователей Instagram, заявляют эксперты. Разумеется, никто не станет спрашивать на это вашего разрешения, уточняют они.

Денис Кусков из агентства Telecom daily представил доказательства. По его словам, слежка может происходить, когда вы читаете ленту новостей в Instagram или же пользуетесь чатом. Кусков отмечает, что данный ресурс уже не раз был пойман в процессе подслушивания или подглядывания.

Эксперты советуют владельцам смартфонов проявлять бдительность. Когда вы заходите в какой-то кабинет, вас могут попросить оставить мобильный в приемной. Это делается не зря, говорят специалисты. Они же советуют выключать гаджеты тогда, когда вы ведете разговоры не для посторонних ушей.



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