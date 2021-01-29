 

Со скончавшимся стендап-комиком Шаляпиным успела поговорить мама

29.01.2021, 7:34, Разное
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Мама скончавшегося стендап-комика Александра Шаляпина успела поговорить с сыном перед его смертью. В последнем разговоре он производил впечатление счастливого человека без намеков на состояние несчастья.
В их последней телефонной беседе сын признавался матери, что является самым счастливым человеком. Александр Шаляпин любил друзей и свое дело. Комик не отчаивался даже в те времена, когда у них не было концертов. Он говорил маме, что стендап будет существовать всегда.

Женщина уверена, что ее сын успел прожить хорошую жизнь. Благодаря своему таланту Александр Шаляпин объездил весь мир, где дал множество концертов. Первые сообщения о кончине комика начали появляться в ночь на 25 января. Его тело без признаков жизни обнаружила супруга. Артист мог страдать от депрессии и злоупотреблять спиртными напитками.

Источник: www.5-tv.ru



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