Василий Лановой оставил родственникам в наследство элитную недвижимость

29.01.2021, 7:34, Разное

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Дом Василия Ланового во Внуково, а также квартира недалеко от Арбата достанутся в наследство его жене Ирине Купченко и сыну Александру. Он являлся высокооплачиваемым актером, поэтому мог позволить себе приобретать элитную недвижимость.

Так, стоимость дома во Внуково в момент покупки составляла не менее 1 млн долларов. За то время пока жилье принадлежало актеру, оно успело подорожать еще на полмиллиона долларов. Его ближайшими соседями были покойный Александр Абдулов и журналист Владимир Познер. Актер всегда любил говорить, что никогда не занимался вырубкой деревьев на своем участке.

До самой смерти Василий Лановой работал в Театре Вахтангова. Чтобы туда было легче добираться, он переехал в квартиру недалеко от Арбата. Стоимость трехкомнатного жилья в этом районе составляет не менее 50 млн рублей.

В течение месяца Василий Лановой пытался побороть коронавирус, однако 28 января актера не стало. В последний день артиста из-за критического состояния перевели в реанимацию, где он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

Источник: news.ru