Защита россиянина Фирсова решила добиваться его освобождения из-под стражи в США

29.01.2021, 7:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Защита гражданина РФ Кирилла Фирсова, признавшего в США вину в краже данных, добивается того, чтобы суд в Калифорнии приговорил его к уже отбытому сроку и сразу же освободил из-под стражи, сообщил адвокат россиянина Игорь Литвак.

Как констатировал адвокат, максимальное наказание за преступление, в совершении которого признался Фирсов, составляет 10 лет тюремного заключения. «Но сам срок наказания зависит от очень многих факторов. Один из самых главных факторов – это масштабы финансового ущерба, а также роль человека в схеме», – передает ТАСС слова Литвака.

Он отметил, что «ущерб очень маленький», а роль Фирсова «минимальная».

«Учитывая эти два фактора, мы рассчитываем, что у него будет очень, очень короткий срок», – отметил юрист. Как он добавил, защита намерена добиваться того, чтобы Фирсова приговорили к уже отбытому сроку. Это означает, что он будет сразу же освобожден. Как отметил Литвак, житель России рассчитывает на скорейшее возвращение на родину.

Напомним, житель России достиг договоренностей с представителями прокуратуры: он признал свою вину в том, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании, теперь его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов. Сторона обвинения согласилась не добиваться для россиянина максимально жесткого наказания.

Фирсов также отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения, о которых идет речь.

При этом относительно выплаты штрафов и компенсации договоренностей между сторонами нет. Окончательное решение о том, какое наказание будет назначено россиянину, примет суд.